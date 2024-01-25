أسعار السمك اليوم الخميس 25-1-2024 بالأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 25-1-2024 في مختلف الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار النسبي، ومن ضمنها سمك البلطي والفيليه، ويتابع أسعار السمك يومياً قطاع كبير من المواطنين للتعرف على مستجدات أسعاره، التي تختلف قليلاً من منطقة لأخرى.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار السمك اليوم، حسب التحديث الأخير لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الخميس 25-1-2024، كالآتي:

- الجمبري وسط: الكيلو بـ250 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ184 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ343 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ212 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ193 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ122 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ152 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ122 جنيها.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ119 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ230 جنيها.

- المرجان وسط: الكيلو بـ109 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ84 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ58 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ64 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ93 جنيهًا.