أسعار السمك اليوم الأربعاء 24-1-2024 بالأسواق.. «البلطي» بـ78 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 24-1-2024 في الأسواق المحلية المختلفة، استقرار بعض الأنواع وتراجع في أسعار أنواع أخرى يأتي من أبرزها سمك البلطي، إذ يتابع أسعار السمك يومياً قطاع كبير من المواطنين.

وحسب آخر تحديث حددته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم بسعر البيع للمستهلك.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الأربعاء 24-1-2024، كالآتي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ229 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ168 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ363 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ189 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ183 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ103 جنيهات.

فيليه بلطي: الكيلو بـ137 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ102 جنيه.

بياض ممتاز: الكيلو بـ113 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ 209 جنيهات.

المرجان وسط: الكيلو بـ111 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ78 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ54 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ60 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ86 جنيهًا.