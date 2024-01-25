وظائف خالية من بنك مصر.. إليك الشروط ورابط التقديم

بمجرد تخرج الطلاب من الجامعات يبدأون رحلة البحث عن وظائف مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وتمكنهم من تحسين أحوالهم المادية بالحصول على مرتب جيد يلبي احتياجاتهم الشهرية، وأعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن» عن حاجته لوظائف للعمل في فروع البنك المختلفة في وظيفة مدير الاستشارات.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف المطلوبة من خلال تحديد مسؤوليات وظيفة مدير الاستشارات، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات العمل في وظائف بنك مصر

- المساعدة في الحفاظ على علاقة عمل فعالة مع خطوط الأعمال والوظائف لتضمين ثقافة تنظيمية قوية، والتأكد من أن البنك يعمل بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية.

- العمل مع رؤساء الاستشارات التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ استراتيجية البنك، وإنشاء ومراجعة جميع العمليات والإجراءات الخاصة بالأعمال والوظيفة الداعمة، مع ضمان الالتزام بسياسات البنك.

- المراعاة الواجبة لتطبيق السياسة الداخلية لبنك مصر.

- العمل كمستشار تنظيمي لجميع خطوط الأعمال، من خلال توفير الدعم والمشورة والتوجيه لخط الأعمال والوظائف .

- مراجعة إجراءات خطوط العمل الخاصة بالوظائف الأخرى وإعداد التقارير بشكل دوري لتحديد المخاطر الخفية.

- تقييم المشاريع المستقبلية للبنك وتحديد المخاطر المحتملة.

- مواكبة التطورات داخل البنك أو خارجه بالإضافة إلى تطبيق الممارسات المتطورة في العمل.

- إعداد التقارير للإدارة العليا الخاصة ببنك مصر.

- اتباع بروتوكولات تصعيد المشكلات المقررة ومراقبة الأنشطة التجارية ومراجعة الإجراءات.

- تقديم المشورة وتوجيه فرق التدقيق والرقابة الداخلية، والمساعدة في تعزيز تطوير بيئة الرقابة الفعالة.

- العمل كمنسقين تنظيميين للوائح البنك المركزي بالكامل ومتابعة الأعمال للتنفيذ.

- دعم استراتيجية بنك مصر من خلال تحديد وإبلاغ وتقديم المشورة للإدارة العليا بشأن أي قضايا واتجاهات متطورة قد تؤثر أو تكون ذات صلة بإدارة البنك.

- إجراء تقييم كامل لأي منتج أو خدمة تم تطويرها حديثًا في خطوط الإنتاج للتأكد من أن ميزات المنتج أو الخدمة تتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبنك.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر لديه مهارات تحليلية والقدرة على حل مشكلات قوية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات التفاوض وإدارة أصحاب المصلحة.

- الاهتمام والتركيز على التفاصيل وكذلك حفظ السجلات.

- القدرة على العمل تحت ضغط والقيام بمهام متعددة، بالإضافة إلى كونك جزءًا من فريق.

- القدرة على إدارة الوقت بشكل جيد.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات اتصال ممتازة وقادرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية.

- يفضل أن يكون متخصصًا في الامتثال المعتمد.

- أن يكون لديه خبرة في العمل 8 سنوات أو أكثر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به من هنــــــــا.