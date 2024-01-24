باق أيام.. الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف للأئمة والعمال

أيام قليلة وتعلن وزارة الأوقاف عن رابط التقديم لوظائف الأوقاف الجديدة، سواء للأئمة أو العمال التي أعلنت عنها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التي من المقرر فتح باب التقديم 30 يناير الجاري، حيث أتاحت 2000 فرصة عمل، منهم 1000 للعمال و1000 للأئمة والخطباء.

شروط التقديم في وظائف الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف مجموعة من الشروط التي تعد لأول مرة رفع سن التقديم في وظائف الأوقاف إلى 40 عاما، كما خفضت شرط التقدير للأئمة في المؤهل الدراسي الجامعي من أصحاب التخصصات الأزهرية إلى تقدير مقبول.

أما بالنسبة لوظائف الأوقاف للعمال فسمحت لذوي المؤهل الدراسي أقل من متوسط سواء الإعدادية العادية، أو الإعدادية الأزهرية، بالتقديم في المسابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف

أما المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف سواء الأئمة أو العمال، حددت الوزارة مجموعة من الأوراق المطلوبة التي يجب تجهيزيها استعدادا لإعلان رابط التقديم في وظائف الأوقاف، الذي يكون متاحا عبر بوابة الوظائف الحكومية منها:

- منها صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.