هل التدخين يساعد في التخلص من الصداع؟.. «الصحة» تحذر

نفت وزارة الصحة والسكان ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن التدخين يساعد في التخلص من الصداع.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم، أن التدخين نفسه يعتبر سببًا لحدوث الصداع، إذ أنه بعد انتهاء تأثير السجائر تظهر أعراض الانسحاب، والتي قد تشمل الصداع.

حقيقة علاج السجائر للصداع

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التوقف عن التدخين، موضحة أنها خصصت خطا ساخنا للمساعدة في الإقلاع عن التدخين 16328.

أضرار التدخين على أجهزة الجسم

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن التدخين يصيب الفرد بحرقة المعدة وارتجاع المرئ، ويعمل على تهيج القصبة الهوائية والحنجرة، وتورم وتضيق الممرات الهوائية وزيادة خطر الإصابة بالتهابات الرئة وتلف دائن فى الحويصلات الهوائية فى الرئتين.

وأكدت الوزارة أن هناك فرق طبية مدربة للإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بالمدخينن، وإعطائهم مجموعة من الإسترشادات التي يمكنم اتباعها للمحاولة البعد عن التدخين والتقف عنه.