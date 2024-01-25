جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في المحافظات.. 6 مجموعات

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في المحافظات، إذ ستنقطع الكهرباء لمدة 6 ساعات على مدار اليوم، بدلًا من 3 ساعات، لانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت المهندسة أسماء مبارك، مسؤولة إدارة التشغيل في قطاع الكهرباء بالمنوفية، أنّ خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة قُسمت إلى 6 مجموعات في المحافظات، وفقًا لتعليمات وزارة الكهرباء، ويبدأ انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في المحافظات

المجموعة الأولى من 11 صباحًا إلى الساعة 1 مساءً

المجموعة الثانية من 12مساءً إلى الساعة 2 مساءً

المجموعة الثالثة من 1 مساءً إلى الساعة 3 مساءً

المجموعة الرابعة من 2 مساءً إلى الساعة 4 مساءً

المجموعة الخامسة من 3 مساءً إلى الساعة 5 مساءً

المجموعة السادسة من 4 مساءً إلى الساعة 5 مساءً

انتهاء خطة التخفيف القديمة

وانتهت خطة تقليل عدد ساعات انقطاع الكهرباء، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أمس، 24 يناير، إذ كانت الكهرباء تنقطع لمدة 3 ساعات فقط يوميًا، بداية من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً، استجابة لطلبات أولياء الأمور لامتحانات أبنائهم.