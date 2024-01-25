الصين: مصدومون من هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على منشآت الأمم المتحدة بغزة

أكّدت وزارة الخارجية الصينية أنَّ الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة ومنع كارثة إنسانية واسعة بغزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت الوزارة الصينية أنَّ بكين مصدومة من هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة، موضحة «نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة وندين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي».

وأشارت وزارة الدفاع الصينية إلى أنَّه على الولايات المتحدة وقف جميع الأعمال الاستفزازية والخطيرة قرب المياه الصينية الدولية.