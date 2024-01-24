متحدث «الأونروا»: الوضع الصحي في غزة أصبح أكثر من كارثي

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن الوضع الصحي بقطاع غزة متهالك، حتى قبل عمليات التصعيد العسكري الإسرائيلي، ولكن الآن الوضع أصبح أكثر من كارثي، موضحًا أن المستشفيات لا قدرة لها على علاج المدنيين ولا مواصلة العمل في ظل هذه الظروف الخطيرة.

منظومة الصحة بغزة على وشك الانهيار

وأكد أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية له على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن أعداد الجرحى والقتلى ضخمة وتتزايد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن هناك نقصا كبيرا في الإمكانيات الفنية في العمليات الجراحية، وكما ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن المنظومة الصحية في القطاع على وشك الانهيار بشكل كلي، ولم يتبقَ إلا عدد بسيط من المستشفيات.

المستشفيات في القطاع بحاجة إلى إمكانيات

واستكمل: «المستشفيات المتبقية في القطاع ينقصها الإمكانيات الفنية، لم تصبح القضية مقتصرة فقط على من يقتل ويجرح، ولكن حتى المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، لا تتوافر لهم سبل العلاج».

وتابع: «هناك مشكلة كبيرة تحدث حاليًا، وهي نقص المناعة للسكان في القطاع لمواجهة الأمراض، مؤكدًا أنه تمت ملاحظة ذلك من خلال إحصاءات ارتفاع الأمراض المعوية أربعة أضعاف في الفترة الراهنة».