هيلاري كلينتون تعلق على فوز ترامب في ولاية نيو هامشير.. ماذا قالت؟
كتب:
فادية إيهاب
10:35 ص | الخميس 25 يناير 2024
هيلاري كلينتون
عقب الإعلان عن قرب الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب من خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، خرجت المرشحة الرئاسية السابقة التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، هيلاري كلينتون، معلقة على فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامشير ضد منافسته نيكي هايلي، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة الأمريكية «CNN».
تدوينة كلينتون على فوز ترامب في ولاية نيو هامشير
وقالت كلينتون في تدوينة على صفحتها بمنصة التدوينات القصيرة «أكس»: «بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامشير، أصبح الاختيار لشهر نوفمبر أكثر وضوحا من أي وقت مضى.. هل ستختار توسيع الحرية وتعزيز الديمقراطية مع بايدن؟، أم المزيد من حظر الإجهاض وإنكار الانتخابات مع ترامب؟ أقول: أربع سنوات أخرى من التقدم».
وكان دونالد ترامب قد تغلب على منافسته نيكي هايلي في الولاية الأمريكية بنسبة 54.3% (173426 صوتا) مقابل 43.4% لمنافسته (138546 صوتا).
After the Republican primary in New Hampshire, the choice for November is becoming clearer than ever.— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 24, 2024
Will you choose expanding freedom and strengthening democracy with Biden, or more abortion bans and election denialism with Trump?
I say: Four more years of progress.
تعليق نيكي هايلي على فوز ترامب
وفي رد على نتيجة نيو هامشير، قالت هايلي في كلمة لها: «أريد أن أهنئ دونالد ترامب على فوزه الليلة. لقد استحق ذلك، وأريد أن أعترف بالأمر»، مشيرة إلى أن السباق لم ينته بعد قائلة: «نيو هامشير هي الولاية الأولى في البلاد، وليست الأخيرة»، مضيفة أن «هناك العشرات من الولايات المتبقية».