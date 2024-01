هيلاري كلينتون تعلق على فوز ترامب في ولاية نيو هامشير.. ماذا قالت؟

عقب الإعلان عن قرب الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب من خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، خرجت المرشحة الرئاسية السابقة التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، هيلاري كلينتون، معلقة على فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامشير ضد منافسته نيكي هايلي، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة الأمريكية «CNN».

وقالت كلينتون في تدوينة على صفحتها بمنصة التدوينات القصيرة «أكس»: «بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامشير، أصبح الاختيار لشهر نوفمبر أكثر وضوحا من أي وقت مضى.. هل ستختار توسيع الحرية وتعزيز الديمقراطية مع بايدن؟، أم المزيد من حظر الإجهاض وإنكار الانتخابات مع ترامب؟ أقول: أربع سنوات أخرى من التقدم».

وكان دونالد ترامب قد تغلب على منافسته نيكي هايلي في الولاية الأمريكية بنسبة 54.3% (173426 صوتا) مقابل 43.4% لمنافسته (138546 صوتا).

After the Republican primary in New Hampshire, the choice for November is becoming clearer than ever.



Will you choose expanding freedom and strengthening democracy with Biden, or more abortion bans and election denialism with Trump?



I say: Four more years of progress.