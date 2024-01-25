هيلاري كلينتون تعلق على فوز ترامب في ولاية نيو هامشير.. ماذا قالت؟

عقب الإعلان عن قرب الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب من خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، خرجت المرشحة الرئاسية السابقة التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، هيلاري كلينتون، معلقة على فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامشير ضد منافسته نيكي هايلي، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة الأمريكية «CNN».

تدوينة كلينتون على فوز ترامب في ولاية نيو هامشير

وقالت كلينتون في تدوينة على صفحتها بمنصة التدوينات القصيرة «أكس»: «بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامشير، أصبح الاختيار لشهر نوفمبر أكثر وضوحا من أي وقت مضى.. هل ستختار توسيع الحرية وتعزيز الديمقراطية مع بايدن؟، أم المزيد من حظر الإجهاض وإنكار الانتخابات مع ترامب؟ أقول: أربع سنوات أخرى من التقدم».

وكان دونالد ترامب قد تغلب على منافسته نيكي هايلي في الولاية الأمريكية بنسبة 54.3% (173426 صوتا) مقابل 43.4% لمنافسته (138546 صوتا).

After the Republican primary in New Hampshire, the choice for November is becoming clearer than ever.



Will you choose expanding freedom and strengthening democracy with Biden, or more abortion bans and election denialism with Trump?



I say: Four more years of progress. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 24, 2024

تعليق نيكي هايلي على فوز ترامب

وفي رد على نتيجة نيو هامشير، قالت هايلي في كلمة لها: «أريد أن أهنئ دونالد ترامب على فوزه الليلة. لقد استحق ذلك، وأريد أن أعترف بالأمر»، مشيرة إلى أن السباق لم ينته بعد قائلة: «نيو هامشير هي الولاية الأولى في البلاد، وليست الأخيرة»، مضيفة أن «هناك العشرات من الولايات المتبقية».