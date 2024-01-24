«بايدن» يتوقع اسم منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة: ترامب سيمثل الجمهوريين

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد وقت قصير من فوز الأخير بالانتخابات التمهيدية في عدد من الولايات الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تصريح «بايدن» بشأن «ترامب»

وقال «بايدن» في بيان له مساء الثلاثاء: «إنه من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري، ورسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر القادمة لا يمكن أن تكون أكبر، ديموقراطيتنا، وحرياتنا الفردية واقتصادنا، كلّها على المحك».

وعلى الرغم من تعهد نيكي هيلي، حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة، باستمرار حملتها الانتخابية، إلا أن تعليقات «بايدن» كانت بمثابة اعتراف أن «ترامب» حصل على ترشيح بأرقام مزدوجة من الحزب الجمهوري في نيو هامبشاير.

تعليق «ترامب»

وأظهرت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن ترامب فاز بأقل من الأغلبية الساحقة المتوقعة، وبالرغم من ذلك علق الرئيس السابق على ذلك قائلا: «عندما تفوز في ولاية أيوا، وتفوز في نيو هامبشاير، لن يخسر أحد على الإطلاق».

وأيد النائب الجمهوري براندون ويليامز، من نيويورك، ترامب بعد إعلان نتيجة نيو هامبشاير، مضيفا: «الرئيس ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة».

ويقول منظمو استطلاعات الرأي إنهم لا يرون أملا يذكر في فوز «هيلي» بنتيجة الانتخابات في الولايات القليلة المقبلة، وذلك لمواجهتها أزمة في دفع الرواتب بولاية كارولينا الجنوبية، واقتراب انقضاء المهلة الممنوحة للمرشحة، ومدتها شهر.

في المقابل حقق ترامب انتصارات كبيرة في الولايتين نيو هامبشاير وأيوا، وأظهر أنه قادر على بناء ائتلاف واسع النطاق، لينافس الناخبين الإنجيليين المحافظين في ولاية أيوا، والناخبين الجمهوريين الأكثر اعتدالا في نيو هامبشاير.