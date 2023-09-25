هيلاري كلينتون تحذر من تدخل «بوتين» في الانتخابات الأمريكية المقبلة

حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، من سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتدخل في انتخابات 2024 المقبلة، بحسب صحيفة «ذا هيل الأمريكية».

تخوف من التدخل الروسي

وأوضحت وزيرة الخارجية السابقة والمرشح الديمقراطية للرئاسة لعام 2016 لقناة « MSNBC»: «أخشى أن يثبت الروس قدرتهم هذه المرة أيضًا للتدخل في الانتخابات، فإذا أتيحت لهم فرصة، فسوف يفعلون ذلك مرة أخرى».

لماذا يسعى بوتين للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ؟

وقالت «كلينتون» إن الولايات المتحدة لا تتحدث عن التدخل الروسي في انتخابات البلاد بما فيه الكفاية، زاعمة أن بوتين لديه الكثير من المدافعين والمساعدين في أمريكا، مبينة أن بعض الأمريكيين لا يرون «خطر» بوتين، لكنها حذرت من أن البعض يتفق معه حتى في قضايا معينة، مثل حرب أوكرانيا.

تدخل بوتين في الانتخابات الرئاسية السابقة 2020

وحذرت أيضا هيلاري كلينتون من احتمال تنامي الفاشية والاستبداد في الولايات المتحدة، وحثت الناخبين على «رفض» هذا النوع من التفكير، وجاء هذا التحذير بعد أن تدخلت روسيا في الانتخابات الأمريكية في عام 2020 بحسب وثائق صادرة من الاستخبارات الأمريكية.

وتابعت كلينتون: «السبب وراء عمل بوتين بجِد ضد حملتي، هو أنه لم يريدني في البيت الأبيض».