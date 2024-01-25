شعبة الذهب للمواطنين: الأسعار الآن غير حقيقية.. والوقت غير مناسب للشراء

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ أسعار الذهب المتداولة في الأسواق غير حقيقة، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، وسببها تدافع المواطنين لشراء الذهب في الوقت الحالي.

وأكد واصف أنّ الشعبة تناشد المواطنين توخي الحذر في عمليات شراء الذهب التي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق، كما حذّرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات اليومية 4371 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في بداية التعاملات، 3825 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في بداية تعاملات اليوم 3278 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2557 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.