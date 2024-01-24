مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال نهاية تعاملات اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب تحديثًا لأسعار الذهب عيار 21، خلال نهاية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، 24-1-2024 ، وسجل نحو 3825 جنيهًا للبيع و3820 للشراء، ويعد سعر جرام الذهب عيار 21 مفاجأة بعد أن حقق المؤشر أقصى صعود له.

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 خلال نهاية التعاملات المسائية ، وجاءت الأسعار لجميع أعيرة الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4386 جنيهًا للبيع و4380 جنيهًا للشراء يضاف إلى تلك الأسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيهًا للبيع و3820 جنيهًا للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3271 جنيها للبيع و3260 للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2550 جنيهات للبيع و2540 للشراء يضاف إليها الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 30 ألفًا و800 جنيهه قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.