مسابقة عمال مساجد وزارة الأوقاف الجديدة 2024.. رفع السن لـ40 عامًا

أعلن الوزير محمد مختار جمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مسابقة عمال مساجد وزارة الأوقاف الجديدة 2024، وهي مسابقة جديدة يتم التقديم إليها الأسبوع المقبل، وذلك من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مسابقة عمال مساجد وزارة الأوقاف الجديدة 2024

وتستهدف مسابقة عمال مساجد وزارة الأوقاف الجديدة 2024، تعيين 1000عامل، ممن سيجتازوا الاختبارات التي ستكون من خلال «التنظيم والإدارة».

ومن المقرر فتح باب التقديم لمسابقة عمال مساجد وزارة الأوقاف، الأسبوع المقبل وتحديدا في 30 يناير الجاري.

وظائف وزارة الأوقاف

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لأول مرة سيتم رفع سن التقديم للوظائف المطلوبة إلى 40 عاما، بالإضافة إلى استقبال كل التقديرات حتى المقبول.

المستندات المطلوبة لمسابقة الأوقاف الجديدة 2024

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة عمال مساجد وزارة الاوقاف الجديدة 2024، جاءت كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي.

- تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ويتم اتاحة التقديم إلى وظائف وزارة الأوقاف الجديدة، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.