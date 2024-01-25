«الأوقاف» تعلن عن وظائف جديدة وتتيح التقديم لأصحاب تقدير مقبول لأول مرة

اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن مسابقة جديدة تابعة للوزارة، ويسمح فيها التقدم إلى الوظيفة حتى سن 40 عاما، إذ أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنًا عن وظائف وزارة الأوقاف: إنه لأول مرة يكون السن للمسابقة حتى 40 عامًا وكذلك تقدير مقبول.

مسابقة وزارة الأوقاف

وتابع وزير الأوقاف أنَّه سيتمّ الإعلان عن مسابقة جديدة بالأوقاف من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبوع المقبل، مبينًا أنَّ الوظائف المطلوبة هي ألف إمام، و ألف عامل.

وأعلن وزير الأوقاف، أنَّه سيتمّ فتح باب التقديم لتقدير مقبول لأول مرة، اعتبارا من الإسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنَّ باب التقديم مفتوح لكل خطباء المكافأة من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر الشريف حتى سن 40 عامًا جميع التقديرات بما فيها تقدير مقبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف سواء الأئمة أو العمال، يجب تجهيزيها استعدادا لإعلان رابط التقديم في وظائف الأوقاف، الذي يكون متاحا عبر بوابة الوظائف الحكومية منها:

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.