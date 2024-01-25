سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 25-1-2024

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024 بمختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة السعودية اليوم في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي اليوم، حسب آخر تحديث حددته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.