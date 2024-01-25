ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 نصف العام للعام الدراسي الحالي، على موقع مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها وتحويلها إلى «ألوان».

الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال الدخول على هذا الرابط، وإدخال البيانات الخاصة بالطالب (الرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي).

خطوات الاستعلام عن النتيجة

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: قم بالضغط على زر إتمام عملية الدفع (كود فوري / فيزا) للاستعلام عن النتيجة.

- الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.

وتظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان فقا للقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة إذ تعبر 4 ألوان عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).