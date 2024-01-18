موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة السويس

تجري مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، إعداد نتيجة الصف الخامس الابتدائي بمحافظة السويس، على مستوى جميع الإدارات التعليمية الثلاث الواقعة في نطاق المحافظة، على أن يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة من خلال الإدارات على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة السويس

وحول موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة السويس، قال مصدر مسؤول بتعليم السويس، إنه يتم الإعلان عنها من خلال إدارات المدارس، وسيتم إتاحة شهادات بالدرجات لجميع التلاميذ عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما هو متبع خلال الأعوام الماضية.

الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وأضاف المصدر أنه تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة السويس، يجري حالياً أعمال الرصد النهائية والتسجيل في الكشوف وفقاً لتوجيها ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، الذي يُشدد على تطبيق الدقة وإتاحة الفرص في جميع أعمال الامتحانات بجميع المراحل.

وشهدت محافظة السويس متابعة من مدير عام مديرية التربية والتعليم للجان أداء امتحانات الصف الخامس الابتدائي، وسط تشديدات بتطبيق التعليمات الخاصة بالامتحانات.