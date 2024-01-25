كسر مفاجئ بخط التغذية الرئيسي يعطل محطة مياه فوه في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس المركز والمدينة، اليوم، توقف محطة مياه فوه عن العمل، منذ الساعة السادسة صباحًا، بسبب كسر مفاجئ بخط التغذية الرئيسي بطريق «فوه - مطوبس».

توقف محطة مياه فوه عن العمل

وقالت الوحدة المحلية، في بيان لها: «نوجه عناية مواطني مركز ومدينة فوه، بأنّه تم توقف محطة مياه فوه عن العمل منذ الساعة السادسة صباحًا، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط التغذية الرئيسي على طريق فوه - مطوبس، وجارِ العمل على إصلاحه، وستشغل المحطة الساعة 12 مساءً، بعد انتهاء أعمال الصيانة».

التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة فوه

وكثف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بفوه، جهوده للانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي وقع بخط التغذية الرئيسي بطريق «فوه - مطوبس»، لعودة مياه الشرب إلى طبيعتها مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.