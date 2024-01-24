فريق القصابي يصعد إلى التصفيات النهائية لدوري «حياة كريمة» في كفر الشيخ

انطلقت مباريات دوري «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، على ملعب مركز شباب سيدي سالم، دوري خماسي كرة القدم بقرى «حياة كريمة»، بين فرق «القصابي، والورق، والمنشية الجديدة، إصلاح شالما» والذى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية.

نتائج مباريات اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق القصابي على الورق بهدفين نظيفين، وكذلك فوزه على المنشية الجديدة بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما تخطى إصلاح شالما فريق الورق بهدفين نظيفين، وانتهت اللقاءات بتعادل إصلاح شالما والمنشية الجديدة، وبهذا صعد فريق القصابي إلى التصفيات النهائية.

وتجرى مباريات دوري «حياة كريمة» بين قرى المراكز الإدارية الأربعة وهي «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدى سالم، والحامول»، ويُشارك به 32 فريق و256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية شهر إبريل 2024، وتتجدد منافسات دوري «حياة كريمة»، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

دورى «حياة كريمة» بكفر الشيخ

ويتكون كل فريق من 8 لاعبين، منهم 5 لاعبين أساسيين، و2 احتياطي ومدرب، وتُقسم الفرق إلى أربعة مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.