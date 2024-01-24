متحف كفر الشيخ يحتفل بعيد الشرطة الـ72 بورش فنية للأطفال

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ محاضرة وورشة فنية عبارة عن تلوين ورسم لمجموعة من أطفال مدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، احتفالاً بعيد الشرطة الـ72، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

محاضرة لتعريف الأطفال بعيد الشرطة

ألقت المحاضرة مشيرة سلطان، مسؤول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتاحف الدلتا والقناة، حيث تناولت المحاضرة تعريف الأطفال بعيد الشرطة، وأسباب الاحتفال بهذا اليوم، الذي يُعد تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيداً و80 جريحاً من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أنّ رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

كما جرى تنظيم ورشة فنية لأطفال مدرسة الوحدة العربية، وشارك أطفال الدمج بالمدرسة أصدقائهم في الورشة الفنية، وعبروا عن سعادتهم باليوم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.