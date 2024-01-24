مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في كفر الشيخ بعد التعديل 2024.. تبدأ غدا

تبدأ شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في كفر الشيخ بعد التعديل 2024، تزامناً مع انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 لصفوف النقل في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وبدء إجازة نصف العام الدراسي، حيث شهدت فترة الامتحانات تغيير خطة تخفيف الأحمال لـ3 ساعات فقط.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في كفر الشيخ بعد التعديل 2024

وأكد مصدر في قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في كفر الشيخ بعد التعديل 2024 ستكون من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، بواقع 6 ساعات على مدار اليوم، على أنّ يتم تقسيم المراكز والمدن والقرى المختلفة بالمحافظة إلى مناطق، ويكون تخفيف الأحمال على 3 فترات كالتالي:

- من 11 صباحاً إلى 1 مساءً.

- من 1 مساءً إلى 3 مساءً.

- من 3 مساءً إلى 5 مساءً.

أماكن مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء بعد التعديل 2024

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في كفر الشيخ بعد التعديل 2024، والتي تنطلق بدءاً من غداً الخميس، تستثني الأماكن الحيوية، ومنها المستشفيات، ومراكز الشرطة، والمصالح الحكومية المختلفة، حيث لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وعدم تعطيل مصالحهم.