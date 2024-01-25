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عضو بالتنسيقية يشيد باستكمال الحوار الوطني: يساعد على جني ثمار التنمية

كتب:

يارا أشرف
11:57 ص | الخميس 25 يناير 2024
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني أحدث نتائج إيجابية للغاية على الدولة المصرية، أبرزها إثراء الحياة السياسية.

ضرورة استكمال الحوار الوطني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أن استكمال الحوار الوطني سيساعد بشكل كبير على جني ثمار التنمية ونتائجه الإيجابية، مشيرا إلى أن أصل الحوار الوطني كان تحديد التحديات الداخلية التي تواجه الدولة المصرية، فضلا عن إشراك جميع القوى سواء المجتمعية أو السياسية في وضع الحلول ومعرفة التحديات التي تواجهنا.

أهمية المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

وأكد أهمية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية وأزمة التضخم التي تتصدر للداخل المصري، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هيكل مشكلات الدولة وملفاتها الرئيسية.

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