الذهب يرتفع عالميًا مع تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري والتي قد تلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، بحسب CNBC.

أسعار الذهب العالمية

وتزايدت أسعار الذهب العالمية بنحو 0.2% إلى 2032.90 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2039.60 دولار للأوقية.

أسعار التضخم الأمريكي

وقال هان تان، كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي، إذا تجاوزت أرقام مؤشر أسعار المستهلك التضخم الأمريكي توقعات السوق، قد يجبر الفيدرالي الأمريكي على تأجيل محور سياسته، الأمر الذي يؤثر على الذهب والتخلي عن المزيد من مكاسبه التي حققها في الربع الأخير من عام 2023.

وأضاف، أن المزيد من الأدلة على تراجع التضخم في الولايات المتحدة، قد يدفع الذهب الفوري إلى الاقتراب من 2100 دولار على المدى القريب.

مؤشر الدولار يتراجع نحو 0.2%

وتراجع مؤشر الدولار نحو 0.2% مقابل سلة عملات، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأجنبية.

بيانات التضخم في الولايات المتحدة

ويركز المستثمرون في الوقت الحالي، على تقرير بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة «التضخم»، والمقرر إعلانه يوم غد الخميس، وسط توقعات بارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% في ديسمبر و3.2% على أساس سنوي.

توقعات بتراجع التضخم

كشف تقرير أمريكي رسمي، أن المستهلكين يتوقعون تراجعا في التضخم، بينما قالت محافظ بنك الفيدرالي ميشيل بومان إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تبدو مقيدة بما فيه الكفاية.

خفض أسعار الفائدة

ويتوقع المشاركون في السوق، فرصة بنسبة 68% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس 2024، وفقًا لأداة CME FedWatch.