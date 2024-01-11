ارتفاع التضخم في أمريكا بأكثر من المتوقع يدفع الذهب للتراجع بالأسواق العالمية

قلصت أسعار الذهب مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة «التضخم» لشهر ديسمبر 2023، معدلات أعلى من المتوقع، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية، التي قد تظل مقيدة لفترة أطول، ما عزز الدولار وعوائد سندات الخزانة. وفقاً لشبكة «CNBC» اليوم الخميس.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية انخفاضاً بنسبة 0.4%، إلى 2014.89 دولارًا للأوقية، متراجعًا من 0.8% قبل بيانات التضخم، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 2019.3 دولارًا.

التضخم في الولايات المتحدة

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار التضخم في الولايات المتحدة، من 3.1% في نوفمبر 2023، إلى 3.4% في ديسمبر من نفس العام على أساس سنوي، وجاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات البالغة 3.2%.

مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة

وواصل مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة مكاسبه، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر 2023، مما قد يؤخر خفض سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

إعانات البطالة الأمريكية

وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل إن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 1000 إلى مستوى معدل موسميًا قدره 202000 للأسبوع المنتهي في 6 يناير.

أسعار الفائدة الأمريكية

يرى المتداولون احتمالية بنسبة 66% لرفع أسعار الفائدة في مارس 2024، من قبل الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لأداة (CME FedWatch)، مقارنة باحتمال 71% تقريبًا قبل تقرير التضخم، وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب.