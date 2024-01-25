القاهرة الإخبارية: انفجار طائرتين مسيرتين في سهل الحولة شمال إسرائيل كتب: هانى حسن 10:59 ص | الخميس 25 يناير 2024 انفجار طائرة.. صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بانفجار طائرتين مسيرتين في سهل الحولة شمال إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تجمّد عمل لجنة التحقيق في «طوفان الأقصى» «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تقصف 3 مناطق جنوب لبنان مراسل «القاهرة الإخبارية»: الفرحة سيطرت على أبيدجان بعد فوز المنتخب المغربي مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو القاهرة الإخبارية انفجار طائرتين إسرائيل الاحتلال بقلم هانى حسن