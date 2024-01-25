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القاهرة الإخبارية: انفجار طائرتين مسيرتين في سهل الحولة شمال إسرائيل

كتب:

هانى حسن
10:59 ص | الخميس 25 يناير 2024
انفجار طائرة.. صورة أرشيفية

انفجار طائرة.. صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بانفجار طائرتين مسيرتين في سهل الحولة شمال إسرائيل.

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بقلم هانى حسن