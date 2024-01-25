انطلاق حفل افتتاح كأس العالم للرماية في العاصمة الإدارية اليوم

ينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية «القاهرة 2024» في تمام الساعة 7 مساء اليوم الخميس بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تقام البطولة بمنافسات «مسدس، وبندقية، وبندقية خرطوش»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

60 دولة أكدت مشاركتها في البطولة

وضمت قائمة الدول التي أكّدت المشاركة كلا من: «ألبانيا وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأزربيجان وبلجيكا والبوسنة والهرسك والبرازيل والبحرين وبلغاريا والصين وكولمبيا وكرواتيا وكوبا وقبرص والتشيك والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليونان والمجر والهند وإيسلندا وإيطاليا واليابان وكازاخستان والسعودية وكوريا والكويت ولاتفيا ولبنان والمغرب والمكسيك ومالطة والنرويج وعمان وبيرو والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا والسنغال وسنغافورا وسلوفينيا وسان مارينو وصربيا وسريلانكا وسويسرا والسويد وتايلاند وتايوان وتونس والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان وفنزويلا ومصر».

الاتحاد الدولي يجدد ثقته في مصر لاستضافة كبرى بطولات العالم

وجدد الاتحاد الدولي للرماية ثقته في مصر على استضافة كبرى البطولات العالمية، حيث تقام البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أفضل الرماة، وذلك خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

واستقر الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني على إقامة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية اليوم، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ودعوة كبار المسؤولين على رأسهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ«ipsc» الحركية «التكتيكية».