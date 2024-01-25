انطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بمركز ومدينة قلين بكفر الشيخ غدا

تطلق وزارة الأوقاف قافلة دعوية، غدا، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في 10 مساجد بمركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، ضمن 10 قوافل دعوية تطلقهم الوزارة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء».

انطلاق قافلة دعوية بـ10 مساجد بمركز ومدينة قلين

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ10 مساجد بمركز ومدينة قلين، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء المساجد التي تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «سيدي باشا بقلين البلد، وحسان بقلين البلد، ونور الصباح بقلين البلد، وتفيتش الأوقاف بقلين البلد، والشافعي بقلين البلد، والكبير بقلين المحطة، وزهير بقلين المحطة، والشهيد راجح بقلين البلد، وخيرت بقلين البلد، والديهي بقلين البلد»، مشيرا إلى أنّه سيُشارك في القافلة مع الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ حمدي فوزي جعفر، مدير عام إدارة أوقاف قلين، وعدد من قيادات وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف.