حالة ‎الطقس في الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة 

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تفاصيل حالة ‎الطقس في الإسكندرية اليوم، الذي يعد استكمالًا لنوة الغطاس الحالية، ما يتبعه استمرار الأجواء الممطرة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

حالة ‎الطقس في الإسكندرية اليوم

وتشهد حالة ‎الطقس في الإسكندرية اليوم، انخفاض درجات الحرارة ظهرًا، إذ تسجل العظمى 18 وتنخفض أكثر ليلًا لتسجل الصغرى 12، ما يعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى.

وبحسب تقرير غرفة العمليات، فإن حالة ‎الطقس في الإسكندرية اليوم، تشهد سقوط أمطار تبدأ متوسطة الشدة، تزيد شدتها تدريجيًا اعتبارًا من مساء اليوم، لتكون متوسطة تغزر أحيانًا، بنسبة تصل إلى 60%، فيما تشهد الشواطئ، ارتفاع الأمواج لتصل إلى 3 أمتار، ما يؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية.

ارتداء الملابس الثقيلة

وتبع حالة ‎الطقس في الإسكندرية اليوم، تقديم عدد من التحذيرات، أبرزها تجنب السير على الكورنيش، إضافة إلى ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار نظرًا لانخفاض درجة الحرارة.