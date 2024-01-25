النائبة نشوى الديب: سأقدم مقترحا للبرلمان لتعديل بعض أحكام قانون الولاية

أكّدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنَّها ستتقدم باقتراح بتعديل قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، فيما يخص إنشاء صندوق لاستثمار لتنمية وإدارة أموال الأطفال القصر وتعظيم مواردها لضمان تحقيق حياة آمنة لهم.

تشكيل صندوق الاستثمار لأموال القصر

وقالت النائبة لـ«الوطن» إنَّ التعديل الذى ستتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ينص على تكوين صندوق استثمار أموال القصر، وسيكون مهمته تحديد أولويات تدوير هذه الأموال اقتصاديا سواء من خلال شراء شهادات بنكية أو إيداع هذه المبالغ في وديعة ذات عائد شهري، لافتة إلى أنَّ صندوق استثمار أموال القصر يمكن تشكيله من وزارتي العدل والمالية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

الإنفاق على التعليم والعلاج للقصر

وشددت إلى أهمية إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال ليخول للأم الحق في الانفاق على علاج وتعليم أبنائها، مضيفة أنّضه من غير المقبول أن يعيش الأطفال القصر حياة معيشية صعبة بسبب قانون الولاية على المال، وكذلك يجب أن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمقترحات لتعديل قانون الولاية على المال، كما تمّ مناقشة الأمر في جلسات الحوار الوطني خلال مرحلته الأولى التي انتهت قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية، وتمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية الذي احالها إلى مجلس النواب لتقديمها في مشاريع قوانين سيتمّ الدفع بها إلى البرلمان للعمل على إقرارها، تنفيذا لتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك.