وكيل «ثقافة النواب»: 60% من دور النشر شبابية.. ونتوقع إقبالا كبيرا من الزائرين على معرض القاهرة للكتاب (حوار)

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستعداد لمعرض الكتاب يعكس اهتمام الدولة المصرية وحرصها على دعم الملف الثقافى.

ما تعليقك على الاستعداد للمعرض؟

- نحن أمام أكبر معرض جماهيرى على مستوى العالم مقارنة بكل معارض العالم، فمعرض القاهرة هو الأكبر من حيث الزوار وبيع الكتب، ويتضمن تنوعاً كبيراً من الكتاب والكتب، وله تاريخ طويل من نشر الوعى والفكر والثقافة على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا، ولدينا هذا العام 1200 ناشر و918 جناحاً وعدد كبير من عناوين الكتب وسط مشاركة عالمية من مختلف بلاد العالم، وضيف الشرف هذا العام هو دولة النرويج. والمعرض يقدم خدمات لوجيستية كثيرة من حيث المكان واختيار أكبر صالات العرض، وهناك تيسير فى خطوط النقل والمواصلات من مختلف المناطق إلى مقر المعرض، وندعو الأسرة المصرية للتوجه لزيارة المعرض فى جو أسرى يستفيدون خلاله من الندوات والتخفيضات المقدمة لزوار المعرض. والدولة بكل مؤسساتها حاضرة فى معرض الكتاب، وقد شارك رئيس مجلس الوزراء فى الافتتاح الرسمى، وكذلك تشارك مختلف الوزارات والهيئات بأجنحة خاصة بها، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة، ومختلف مؤسسات الدولة، وحضور الوزراء والمسئولين والسفراء يؤكد أهمية الحدث، ومن المقرر أن تحضر اليوم أميرة النرويج ووفد رفيع المستوى من بلادها.

كيف ترى تأثير وانعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على معرض الكتاب؟

- على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن القارئ سيحصل على الكتب بنسب خصم تفوق الـ70% مقدمة من مختلف دور النشر والهيئات الثقافية، كما سيستفيد الأطفال من العروض والمحتوى المقدم.

ما رسالتك للشباب المشارك؟

- ندعو من خلال جريدة «الوطن» الشباب لزيارة المعرض والاستفادة من خدماته، فالعام الماضى كان لدينا 4 ملايين زائر، ولكن نتوقع تضاعف العدد هذا العام، وما تم توفيره من خدمات وتسهيلات حتى الآن يؤكد أن الأسرة المصرية ستشارك بقوة فى المعرض.

ماذا عن مشاركة كبار الكتاب والمؤلفين بأعمالهم هذا العام؟

- المعرض يحتفى بكبار الكتاب؛ منهم: يعقوب الشارونى، وهو واحد من أكبر كتاب الطفل فى مصر، وكذلك الكاتب الكبير سليم حسن بمؤلفات علم المصريات والحضارة، كما يحتفى المعرض بالقارئ والكتاب والمفكر والمكتبة، ونحن فى أمس الحاجة لأن نعرض من خلال الاحتفالات الثقافية ما لدينا من تراث الأفكار والمقترحات، كما نناقش الكتاب والمؤلفين، من خلال الندوات، فى المشكلات المجتمعية. كذلك لدينا العديد من المسارح التى تعرض مختلف الألوان الفنية؛ منها إنتاج قصور الثقافة والبيت الفنى للمسرح ودار الأوبرا وأكاديمية الفنون، وجميعها فى أماكن استراتيجية تتمتع بالسهولة فى التنقل بما ييسر على الزوار. وأعتقد أن مشاركة الشباب مؤثرة ومهمة، كما كان فى النسخ السابقة، ولكن نتوقع زيادتها هذا العام، فى ظل زيادة عدد دور النشر الشبابية التى وصلت إلى 50% من إجمالى الدور المشاركة، بعدد 600 دار نشر، بينما تشارك الدور العريقة فى الـ50% الأخرى من نسبة دور النشر المشاركة، ما يؤكد أن المعرض له إمكانيات كبيرة ظهرت فى كل تفاصيله، ولدى المعرض مجموعة كبيرة من الرعاة الذين جعلوا صورة المعرض تليق بما لديه من تاريخ كبير، والمعرض فى نسخته الجديدة يقدم العديد من الأوجه الإيجابية لحل المشكلات وابتكار حلول لمختلف القضايا المصرية.

ماذا عن مشاركة «التنسيقية» واهتمامها بالملف الثقافى؟

- «التنسيقية» حريصة على تداول القضايا التى ناقشها الحوار الوطنى مؤخراً خلال لقاءاتها المقررة على مدار فترة المعرض من خلال استضافة كبار الكتاب والمثقفين، والدولة، ممثلة فى وزاراتها وهيئاتها، ترعى الثقافة فى واحد من أكبر الكرنفالات الثقافية فى مصر. كما تقدم «التنسيقية» العديد من الندوات المهتمة بإلقاء الضوء على القضية الفلسطينية وتستعرض جهود دعم القضية، بمشاركة وفود فلسطينية فى مختلف ندواتها.دعم القضية الفلسطينية مستمر على مختلف المستويات، وعلى المستوى الثقافى هناك جناح مخصص لدولة فلسطين وتشارك به أيضاً تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، كما تم التنسيق لإطلاق يوم فلسطينى يعرض مختلف الآراء ويتبنى القضية بشكل كبير ويدافع عن حقوق الفلسطينيين.