رئيس «سياحة النواب»: تخفيضات «مصر للطيران» تعظم الاستفادة من السياحة الداخلية

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، استجابة «مصر للطيران»، لتوصية اللجنة الخاصة بمنح تخفيضات للعائلات خلال إجازة نصف العام.

مصر للطيران

وقالت في بيان، إن استجابة الشركة دليل على حرصها وتعاونها المثمر، لتعزيز معدلات النمو السياحي، ومستوى التكامل بين كل الجهات المعنية، لافتة إلى أن منح تخفيضات بنسب 25 و33%، سيكون له نتائج إيجابية كثيرة.

لجنة السياحة بمجلس النواب

أوضحت نورا علي، أن السياحة الداخلية تمثل أهمية كبرى لتعظيم النمو السياحي، وهو الأمر الذي يفرض تعظيم الاستفادة منها، ومنح المزيد من البرامج الجاذبة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن القطاع السياحي حقق أرقامًا جيدة خلال العام الماضي، وأن مصر رغم التحديات الموجودة، تسير بشكل إيجابي نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وصولًا إلى 30 مليون سائح سنويًا.