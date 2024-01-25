«مستقبل وطن»: 25 يناير سيظل يوما فارقا في التاريخ المصري

هنأ المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة وكذلك الذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكّدًا أنَّ الشعب المصري أصبح يعيش في أمن وأمان واستقرار بفضل جهود رجال الشرطة الأوفياء.

عيد الشرطة

وقال أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له: «25 يناير سيظل يومًا فارقًا في التاريخ المصري، ذلك اليوم الذى تجلت فيه بطولة ووطنية رجال الشرطة المصرية، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن كرامة وعزة مصر وشعبها، ومن ثم فإن الاحتفال بعيد الشرطة ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم».

ثورة يناير

وأكّد أنَّ مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل جهود رجال الشرطة البواسل، مشيرًا إلى أنَّ تضحيات رجال الشرطة لا حصر لها؛ لأنّهم سطروا مع أبناء شعبهم أروع البطولات، وما بذله رجال الشرطة الأوفياء خلال السنوات الأخيرة سيسطر في التاريخ بأحرف من نور نظرا لدورهم الوطني والبطولي في خدمة مصر وشعبها الأبي العظيم، متابعا: «رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره».

وأوضح أنَّ رجال الشرطة المصرية قدموا تضحيات عظيمة لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد والأيام والأحداث الأخيرة خير شاهد على هذه التضحيات العظيمة، تحملوا الكثير من أجل الحفاظ على هذا الوطن واستقراره من المؤامرات التي تُحاك به من قبل أهل الشر وعصابات الظلام.