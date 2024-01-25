رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالمحافظات.. وخطوات الحصول عليها

يتطلع كثير من طلاب وأولياء الأمور، إلى معرفة رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في جميع المحافظات وخطوات الحصول عليها، خاصة بعد ظهور النتيجة بمختلف المحافظات، وتُعلن للجميع حتى أول فبراير في باقي المحافظات.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في جميع المحافظات

وحددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بجميع المحافظات، إذ يجري الحصول عليها من خلال رابط محدد لكل مديرية في المحافظة التابع لها الطالب، ومن ضمنها الآتي:

- محافظة الدقهلية من هنا

- محافظة كفر الشيخ من هنا

- مديرية التربية والتعليم بالشرقية من هنا

- محافظة القليوبية من هنا

- محافظة الإسكندرية من هنا

- محافظة القاهرة من هنا

- محافظة بني سويف من هنا

- محافظة الإسماعيلية من هنا

- مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنا

- محافظة أسيوط من هنا

- محافظة الأقصر من هنا

- محافظة أسوان من هنا

- محافظة المنيا من هنا

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمحافظات

وأضافت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في بيانات لها، أنّه يمكن للطلاب، الدخول على الرابط الخاص بالمديريات التابعين لها، والحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم.

- اختيار نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

- إدخال الاسم الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.