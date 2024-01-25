ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في القاهرة «الترم الأول»

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 القاهرة الفصل الدراسي الأول، بالدرجات، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عبر موقعها الرسمي للمديرية للعام الدراسي الحالي.

ويمكن الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، وفقا لآليات وضوابط التصحيح التي حددتها المديرية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 القاهرة الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس، من خلال موقع الخدمات التعليمية عبر هذا الرابط، والتليفون الأرضي 09000100 والتليفون المحمول 5757.

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 القاهرة الفصل الدراسي الأول بالمدارس يوم السبت 27 يناير، وذلك في كشوف بالأسماء ورقم الجلوس، ويمكن للطلاب الحصول عليها مجانا دون دفع أي مبالغ مالية، مؤكدة أن هناك تعليمات بنشر النتائج في أماكن ظاهرة وواضحة للطلاب.

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:-

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول.

- مادة الرياضيات:- 30 درجة الفصل الدراسي الأول.

- مادة العلوم:- 20 درجة الفصل الدراسي الأول.

- مادة الدراسات الاجتماعية:- 20 درجة الفصل الدراسي الأول.