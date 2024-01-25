نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 في القاهرة.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 في القاهرة بالدرجات، إذ يمكن الحصول عليه بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لمديرية التعليم «بوابة الخدمات التعليمية»، ومن المقرر أن تعلن يوم السبت 27 يناير بالمدارس لجميع الطلاب على مستوى المحافظة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن درجات من خلال الدخول على موقع المديرية، وإدخال البيانات الخاصة بالطالب «الرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي، أو عن طريق البريد الصوتي بعد اتمام عملية الدفع (كود فورى / فيزا) أو التليفون الأرضي والمحمول».

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول

وأكدت الوزارة أن المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي 2024 هو 280 للفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتوزع هذه الدرجات على المواد الأساسية، ودرجة النجاح في كل فصل دراسي هي 140 درجة:

- مادة اللغة العربية:- 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني

- مادة العلوم: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني