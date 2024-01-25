أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، أمس الأربعاء، التي انطلقت يوم 17 يناير، واستمرت 8 أيام، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة، أجرتها الجهات المعنية كافة داخل المحافظة.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، أداها 87 ألفًا و68 طالبًا وطالبة، داخل 412 لجنة امتحانات بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الغربية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان، أنّ الامتحانات كانت تسير في صورة طبيعية، مع عدم رصد أي مشكلات، وسط مناخ مناسب للطلاب والطالبات، وفرته المديرية وجميع الجهات المعنية.

استمرار أعمال التصحيح

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة الغربية، أشار إلى أنّ أعمال الرصد والتصحيح تتم بشكل فوري، وأنّه فور الانتهاء من أعمال التصحيح، سيعتمدها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والموعد المبدئي لظهورها، هو الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.