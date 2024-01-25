ضبط سائق و3 سيدات في الجيزة بتهمة النصب على المواطنين بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بتضرره من أحد الأشخاص بتهمة الاتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع المُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، فأجرى المبلغ تحويلا بنكيا على رقم مُحدد، واكتشف عقب ذلك أنّ الهاتف مغلق وتعرض لواقعة نصب.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة سائق له معلومات جنائية و3 سيدات جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعةـ وأضاف الأول بتأسيس الجمعية المشار إليها والتواصل مع الضحايا هاتفيا لجمع التبرعات منهم لحساب الجمعية وتقوم باقي المتهمات بتحصيلها.

كما أرشدوا عن دفاتر استلام نقدية، وشيكات، وتفويض لاستلام مبالغ التبرعات، و2 دفتر شيكات تابع لحساب بأحد البنوك خاص بالجمعية، وختم باسم الجمعية، و6 أختام لأشخاص مختلفين، وشريحة هاتف تحمل رقم مُحدد، وأضافوا بارتكاب 3 وقائع نصب مماثلة بدائرة قسم شرطة الوراق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.