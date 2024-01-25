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تحذير رسمي من 4 أدوية مغشوشة منذ بداية العام ..ما القصة؟

كتب:

مريم الخطري
12:06 م | الخميس 25 يناير 2024
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية منذ بداية العام عن وجود 4 أدوية مقلدة في السوق الدوائي، منها ماتم اتخاذ القرار بشأن ضبطه وتحريزه، ومنها ما لم يتم ضبطه حتى الآن، وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة توخى الحذر، وعدم شراء أي من المستحضرات الدوائية إلا من خلال الصيدليات المرخصة.

أدوية مغشوشة تم تحريزها .. منها مضاد حيوي

وجاءت الأدوية التي تم ضبطها والإعلان عن تحريزها دواء prisoline eye drop، وهو مضاد حيوي يعمل على تضيق الأوعية الدموية، ودواء آخر وهو vental compositing inhaler، ويستخدم لعلاج مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي، ويستخدمه الأطفال وفقا للجرعات تحدد من قبل الأطباء المشرفة على الحالات المرضية.

دواء لعلاج السكر مغشوش لم يتم ضبطه

وحذرت هيئة الدواء من دواء مغشوش أيضا يعالج التهابات المسالك البولية والأذن الوسطي، وهو دواء Suprax 100mg/ml، مؤكدة أنه تم تحريز وضبط العبوات المقلدة، مشيرة إلى أهمية التواصل مع هيئة الدواء في حال الشك به.

وأعلنت هيئة الدواء تواصل الشركة المنتجة لدواء Ozempic، وهو علاج يستخدم لمرض السكري من النوع الثاني، وقالت الشركة هناك احتمالية لوجود عبوات مقلدة من المستحضر ومازالت الهيئة تبحث عن العبوات وتكثيف مجهودتها لضبط العبوات المقلدة .

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.