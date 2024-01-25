حملات لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

شنّ حي العامرية أول بالإسكندرية، عدة حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وأكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن الحملات جاءت تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد .

إيقاف وإزالة أعمال

وأشار موسى، إلى أنه بناءً على ذلك وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، نفذت إدارة المتابعة الميدانية ومتابعة المكتب الفني لرئيس الحي ووحدة التدخل السريع وإشغال الطرق وجميع الإدارات المعنية، حملة إزالة بقرية البيضا مهندسين بالنهضة.

وأسفرت الحملة عن:

- إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن أعمدة وحوائط أرضي لمحلات

- إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن بدروم ودور أرضي

- إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لسقف دور أول علوي

- إيقاف أعمال وإزالة صبة منتهية الأعمال لسقف دور ثاني علوي

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الحملات مستمرة

وأوضح السيد موسى، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي، مع عدم السماح نهائيا بالتعدي على الأراضى الزراعية بأي صورة للحفاظ على الرقعة الزراعية بالإسكندرية.