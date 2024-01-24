وكيل «خارجية الشيوخ»: إرادة الشعب المصري سبب صمودنا أمام تعقيد الظروف الدولية والإقليمية

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد البشرطة وثورة 25 يناير قوية جدا في محتواها وتوقيتها، خاصة في الذكري الـ72 لعيد الشرطة والجهود التي قدموها لهذا الوطن العظيم فضلا عن الشهداء لننعم بالأمن والاستقرار في توقيت تعج فيه دول جوارنا المباشر بعدم الأمن والاستقرار.

عقود طويلة

وأوضحت «سليمان» في تصريح لـ«الوطن» أن كلمة الرئيس تأتي في توقيت مهم تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة.

الشعب المصري

واتفقت الدكتورة سماء سليمان مع الرئيس في أن إرادة الشعب المصري هي أساس صمود الدولة أمام تعقيد الظروف الدولية والإقليمية، وأن التماسك المجتمعي هو ما دعم الموقف المشرف للقيادة السياسية ممثلة في سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية.

المهمة المقدسة

وأضافت: «الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر وإنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعا ستبقى شرفا يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له، أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الزمن، لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم، في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم».