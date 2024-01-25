جامعة أسيوط خامس الجامعات المصرية في تصنيف «ويبوماتركس» الإسباني

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن تقدم جديد حققته الجامعة فى مجال التصنيفات الدولية طبقا لتصنيف ويبوماتركس الاسباني لاستشهادات جوجل سكولار، حيث سجلت الجامعة عدد 474 ألفا و250 استشهادا بزيادة قدرها51 ألفا و111 استشهادا خلال الست شهور الأخيرة، وبذلك احتلت المركز الخامس علي مستوى الجامعات المصرية والمركز 770 عالميا.

التخطيط الاستراتيجي

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن ما تحققه جامعة أسيوط من التواجد بمراكز متقدمة ومرموقة في التصنيفات الدولية هو نتائج التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه الجامعة، وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية في البناء والتنمية الشاملة.

البحوث العلمية

وأوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، إن تصنيف ويبوماتركس لاستشهادات جوجل سكولار Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا، ويعتمد على حساب عدد الاستشهادات للبحوث العلمية المنشورة للباحثين بالجامعات حيث يتم حسابها وفقا للباحث العلمي جوجل سكولار.

تصنيف الجامعات المصرية

ولمعرفة تصنيف كافة الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات العربية والأوروبية من هنا