حملة لتنفيذ الأحكام في مديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسيوط - أسوان- دمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسيوط

وجرى ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 1,970 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الشابو، وعدد من أقراص التامول المخدر بحوزة 8 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 42 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها 20 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش، و16 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 42 متهما لـ35 منهم معلومات جنائية، كما جرى تنفيذ 290 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

وجرى ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكمية لمخدري الهيروين والشابو بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 5 قطع سلاح ناري «2 بندقية - 3 فرد محلي» وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 789 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

وجرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، و9 كيلوجرامات لمخدر البانجو، و8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، كما جرى ضبط 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.