شعبة الذهب تنصح المواطنين: الأسعار ستنخفض قريبا.. وهذا هو الوقت المناسب للشراء

قال وائل شهبون، المستشار الإعلامي والاقتصادي للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، والمحلل الاقتصادي، إنّ أسعار الذهب الحالية في السوق غير حقيقية بفعل العديد من الأسباب، منها مضاربات بعض الأشخاص أو التكتلات أو المؤسسات، كما أنّ هناك طلب مبالغ فيه على شراء الذهب.

انخفاض أسعار الذهب قريبا

وأضاف شهبون في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن السعر الحالي غير واقعي ولن يستمر كثيرا بناءا علي خبرتنا ووعينا الكامل بظروف السوق فبمجرد انتهاء الفترة الحالية سينخفض السعر بشكل كبير، وهو ما سيكون بمثابة خسارة على من اتجه للشراء في الوقت الحالي بالسعر المرتفع.

وأشار إلى أنّه قريبا جدا سيكون هناك تراجع واضح في أسعار الذهب، خاصة وأنّ الشعبة والجهات الرقابية تشن حملات للقبض على المضاربين والمتسببين في الأزمة في السوق المحلي، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة لضبط الأسواق بشكل أكبر ما يخفض السعر بشكل كبير.

وأوضح أنّ السعر الحالي غير عادل للشراء بسبب وجود مضاربات شديدة للذهب وضغوط على شراء الخام والسبائك، حيث يوجد زيادة تقدر بنحو 600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر وفق محددات السعر الرسمية، مؤكدا ضرورة التروي في شراء الذهب للأشخاص الراغبة في الاستثمار السليم بعيدا عن المضاربات وكذلك لشراء الذهب في الشبكة، خاصة وأنّ السعر سينخفض.