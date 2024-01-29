خطوات الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل إلكترونيا من المنزل

بمجرد أن يتم رفع دعوى أو قضية وتسجيلها في وزارة العدل، يبدأ صاحب الدعوى في متابعة البيانات الخاصة بها، لمعرفة الموقف الخاص بالدعوى والاطلاع على كافة البيانات، ما جعل الوزارة تحرص على توفير خدمة الاستعلام عن تفاصيل الدعوى بأكملها ومعرفة موقفها إلكترونيا، حتى لا يضطر المواطن إلى الذهاب للجهة المختصة للاستعلام عن بيانات القضية التي يرغب في معرفة تفاصيلها، ما يجعل العديد من المواطنين يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل إلكترونيا.

تتيح وزارة العدل فرصة الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل إلكترونيا عبر الموقع الخاص بها، الذي يمكن من خلاله معرفة كافة التفاصيل من المنزل، ونوضح من خلال هذا التقرير الخطوات الكاملة في الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل.

الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل

هناك عدة خطوات يجب إجراؤها للاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل، وجاءت تلك الخطوات كالتالي:

- في البداية يتم الدخول إلى موقع وبوابة وزارة العدل، من خلال محرك البحث جوجل أو بالدخول إلى الرابط مباشرة.

- تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع، ويتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية منها التي تكون موجودة أعلى تلك الصفحة في اليسار.

- بعدها تظهر الخانة الخاصة بإدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام عن بيانات القضية، ليتم كتابته به.

- بعد ذلك يقوم المواطن بالنقر على أيقونة استعلام وبمجرد الضغط عليها تظهر كافة البيانات الخاصة بالقضية.

وتحرص وزارة العدل على إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن أبرز تلك الخدمات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا إلكترونيا.

كيف يتم الاستعلام عن موقف دعوى قضائية إلكترونيا؟

- يبدأ المواطن أولى خطوات الاستعلام عن بيانات القضايا بالدخول إلى موقع وزارة العدل أولا.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الموقف الخاص بدعوى القضايا.

- إدخال بعض البيانات، ومن أبرزها الدرجة الخاصة بالدعوى محل الاستعلام، وتحديد نوعها إذا كانت استئناف أو نقد أو جزئية أو ابتدائية.

- تحديد المحكمة التي تم تسجيل الدعوى بها، إذ تعد تلك الخطوة من أهم وأبرز الخطوات المطلوبة.

- يقوم الراغب في الاستعلام عن القضايا بتحديد نوع القضية التي يرغب في الاستعلام عنها.

- ذكر العام الذي تم إقامة الدعوى به حتى يتم تحديد التاريخ.

- بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات، يتم الضغط على «استعلام» ليظهر الموقف الخاص بالقضية أمام المستعلم.

الاستعلام عن بيانات القضايا عبر بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين العديد من الخدمات الخاصة بالقضايا التي يمكن إجراؤها إلكترونيا، وتتمثل في «الاستعلام عن بيانات دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن المطالبات، الاستعلام عن رول دعوى»، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية بالبحث عنه عبر جوجل أو بالدخول إليه من هنا.

- اختيار أيقونة «عدالة مصر الرقمية»، لتظهر الخدمات السالف ذكرها والتي يمكن إجراؤها من خلال البوابة.

- يقوم الراغب في الاستعلام، بالضغط على «الاستعلام عن بيانات دعوى».

- تسجيل الدخول بكتابة رقم الهاتف المسجل به حساب المستخدم للبوابة وكلمة المرور الخاصة به، في حالة إذا كان لديه حساب، وإذا لم يكن لديه يجب أن يتقوم بإنشاء حساب جديد.

- يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات الخاصة بالدعوى التي يرغب في الاستعلام عنها والضغط على استعلام لتظهر بيانات القضية محل الاستعلام.