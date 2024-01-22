مجلس الدولة يعفي البيت الفني للمسرح من رسوم تراخيص الإعلانات 

شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع النزاع القائم بين البيت الفني للمسرح التابع للمجلس الأعلى للثقافة وكلٍّ من حيي الموسكي ومصر القديمة، بخصوص مدى جواز تمتع البيت الفني للمسرح بالإعفاء من الرسوم المستحقة على تراخيص الإعلانات الخاصة بالمسرح القومي بدائرة حي الموسكي والمسرح العائم بدائرة حي مصر القديمة والمسارح التابعة له.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء البيت الفني للمسرح من الحصول على ترخيص الإعلانات والرسوم المقررة لها.

البيت الفني لا يهدف للربح

وقالت الجمعية في فتواها: «لما كان البيت الفني للمسرح أحد الأجهزة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة والذي يعد هيئة عامة تقوم على خدمة مرفق عام لا يهدف إلى الربح، وإنما يهدف إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب والعمل على نشرها بكل الوسائل».

الإعفاء من تراخيص الإعلانات

وأوضحت أن ما يقوم به من الإعلان عن عروضه يدخل في مفهوم السلطة العامة بمعناه الوظيفي، ومن ثم يسري بشأنه حكم الإعفاء من الحصول على تراخيص الإعلانات والرسوم المقررة لها، وذلك طبقًا للبند (ز) من المادة الرابعة من القانون رقم (66) لسنة 1956، الأمر الذي تضحي معه مطالبتا حيي الموسكي ومصر القديمة للبيت الفني للمسرح بسداد رسوم تراخيص الإعلانات غير قائمتين على سند صحيح من القانون.