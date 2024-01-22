«مجلس الدولة» يلزم محلية أسوان بدفع 18 ألف جنيه وتسليم سيارة لقصور الثقافة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برد مبلغ مقداره 18700 جنيه، إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذا إلزامها بتسليم السيارة ماركة «نيسان» رقم «1395 ص ول» إلى فرع الهيئة المذكورة بأسوان.

حيثيات الفتوى

ولما كان الثابت من الأوراق، أنّ فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان، كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، خلال عام 2013؛ لإصلاح السيارة ماركة تويوتا رقم «894/28 - ٤ سلندرات»، والسيارة ماركة نيسان رقم «1395 ص ول» المملوكتين للهيئة.

عاينت الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية سالفة البيان، السيارتين، مع إعداد مقايسة تقديرية بتاريخ 9/6/2013 موضح بها الأصناف المطلوبة للإصلاح وأسعارها، وكان إجمالي المقايسة التقديرية مبلغ 19700 جنيه لإصلاح السيارة ماركة تويوتا، ومبلغ 35925 جنيهًا لإصلاح السيارة ماركة «نيسان»، ثم وافق رئيس الوحدة المحلية المذكورة على إصلاح السيارتين من قِبل الوحدة، وذلك لتوافر الكوادر الفنية ذات الخبرة بإصلاح هذه الأنواع من السيارات لديها، وطبقًا للمقايسة التقديرية المشار إليها، على أن يتم ذلك بالاتفاق المباشر مع فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان.

وبناءً على ما تقدم، إصدر إقليم جنوب الصعيد الثقافي بتاريخ 15/1/2014، شيكيْن لصالح الوحدة المحلية، وتسلمتهما الوحدة المحلية بالفعل بتاريخ 28/1/2014، إلا أنها تراخت في البدء في تنفيذ أعمال صيانة السيارتين.

الوحدة المحلية طرحت عملية إصلاح للسيارة بالمخالفة للاتفاق

كما طرحت الوحدة المحلية عملية إصلاح السيارة ماركة «تويوتا» على ورش الصيانة الخاصة ومراكز الخدمة غير التابعة للوحدة المحلية، للحصول على عروض أسعار والتعاقد بالاتفاق المباشر مع أقل العروض المالية المقبولة فنيًّا المقدمة منها، وقامت بإسناد أعمال صيانة السيارة المشار إليها إلى إحدى الورش الخاصة بتكلفة مقدارها 38400 جنيه، متجاوزةً التكلفة المتفق عليها المحددة بالمقايسة، الأمر الذي يتعين معه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ردّ مبلغ مقداره 18700 جنيه إلى فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان؛ ليصبح إجمالي تكلفة صيانة السيارة ماركة تويوتا رقم «894/28» مبلغًا مقداره 19700 فقط.

تسليم السيارة النيسان

أمّا بخصوص طلب الهيئة العامة لقصور الثقافة إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتسليم السيارة ماركة نيسان رقم (١٣٩٥ ص ول) إلى فرع الهيئة بأسوان، فإن الثابت من الأوراق قيام الوحدة المحلية بأسوان بتسليم السيارتين معًا إلى الوحدة المحلية المذكورة في وقت متزامن مع تسلم الوحدة المحلية الشيكين الصادرين

عن الهيئة بقيمة تكلفة إصلاح السيارتين، وانتهت لجنة المتابعة في الهيئة العامة لقصور الثقافة الي تراخي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان في اصلاح السيارتين بالاضافة الي عثورها على السيارة ماركة نيسان دون صيانه و تركها دون إصلاح؛ الأمر الذي يتعين معه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تسليم السيارة ماركة نيسان رقم «1395 ص ول» إلى فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان.