مكتبة الإسكندرية تنظم البطولة الـ19 لمسابقة «فيرست ليجو»

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، بطولة مصر التاسعة عشر لمسابقات «فيرست ليجو ليج» بفئاتها الثلاث، وذلك بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 28 يناير وحتى 7 فبراير 2024.

يشارك بالبطولة هذا العام، نخبة من المدارس والمؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتكنولوجيا والتعليم في مصر، بما يزيد عن 5400 طالب وطالبة من مختلف المراحل العمرية، يمثلون 800 فريقٍ من 18 محافظة مصرية، كما سيشارك نحو 200 حكم من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين وأكاديمين في تحكيم مشاريع الطلاب، وأكثر من 500 متطوع ومتطوعة لتنظيم الحدث ومساعدة الطلاب.

الفنون والتكنولوجيا

وقد أُختير موضوع المسابقة لهذا العام، تحت عنوان: «ماستر بيس Masterpiece»، وجرى اختيار موضوع هذا العام عن الفنون والتكنولوجيا، إذ يعتبر الفن أساس رقي الشعوب، والتكنولوجيا مقياس تطور المجتمعات، وتحاول الفرق المشاركة، إيجاد حلول وطرق إبداعية جديدة لنشر الفنون في العالم عن طريق استخدام الأدوات التكنولوجية.

وتعد فيرست ليجو ليج، مسابقة للصغار في مجال البحث والروبوت والذكاء الاصطناعي، وتعتمد على طرح مشكلات حقيقية تواجه عالمنا، ويحاول المشاركون إيجاد حلول لها من خلال إجراء بحث علمي عن موضوع المسابقة، وتصميم وبرمجة نموذج متحرك من الروبوتات، وعرض نتائج البحث من خلال لوحة عرض يصممها الفريق.

جدير بالذكر أنّ مسابقات فيرست هي أكبر المسابقات عالمياً في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجوFIRST LEGO بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم تنظيمها داخل مصر منذ 19 عاما تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ورعاية الموهوبين ومؤسسة تكنوفيوتشر مصر.