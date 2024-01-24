مدير مكتبة الإسكندرية: الشعب المصري يعي حجم التحديات ويستطيع تخطيها (فيديو)

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قياس دور الشعوب يكون من قدرته على تجاوز الأزمات وتخطي المشكلات، وعلى تحمل التحديات.

الشعب المصري وإرث الحضارة العريقة

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الجميع يلمس غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار، لكن الشعب المصري وإرث الحضارة العريقة، يدرك تمام الإدراك أنه لا بد من تخطي هذه الأزمة من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

مؤامرات تحاك ضد الشعب المصري

ولفت إلى أن المواطنين مدركين أن هناك أزمة يمكن تحملها، خاصة عندما يشعر المواطن أن هناك مؤامرات تحاك ضد الشعب المصري، لذلك هناك وعي كبير بهذه المؤامرات، ووعي أيضا بضرورة تخطي الأزمة.