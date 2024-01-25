انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية في الشرقية والمنيا السبت المقبل 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، السبت المقبل، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية، لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، اكتمال استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2024، التي من المقرر انطلاقها السبت المقبل، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال 180 لجنة طبية وقائية «لجان ثابتة ومتحركة»، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان وأهمية الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات 17 لجنة للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

اكتمال الحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية للتحصين، من اللقاحات والكوادر البشرية (أطباء - إداريين – عمال)، والآلات والأدوات، وجرى الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين ستباشر عملها في مقار اللجان أو الانتقال إلى المنازل للتحصين وترقيم الحيوانات، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

تحصين الماشية في المنيا

وفي السياق ذاته، أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار، والأغنام، والماعز، ضد مرض الجلد العقدي، بدءًا من السبت المقبل، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنّ الحملة القومية تقدم خدماتها من خلال اللجان الطبية الوقائية بقرى المحافظة، في 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية وقائية، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات اللازمة، إضافة إلى لجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ولجان التوعية مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.